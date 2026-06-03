إقليم كوردستان يستقبل غداً أولى قوافل الحجاج العائدين من الديار المقدسة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحج والعمرة في إقليم كوردستان العراق عن بدء تفويج قوافل الحجاج العائدين من الديار المقدسة إلى أرض الوطن اعتباراً من يوم غدٍ، حيث من المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية من المدينة المنورة متوجهة إلى مطارات الإقليم.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة كاروان ستوني، في تصريح صحفي، أن اليوم الأول من عملية التفويج العكسي سيشهد تسيير 7 رحلات جوية مخصصة لنقل 1027 حاجاً وحاجة. وأشار إلى أن الرحلة الأولى ستقلع من مطار المدينة المنورة في تمام الساعة الخامسة صباحاً، ومن المتوقع وصولها إلى مطار أربيل الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وفيما يتعلق بتوزيع الرحلات الجوية لليوم الأول، بيّن المتحدث أنه تم تخصيص أربع طائرات لنقل حجاج محافظة أربيل، وطائرتين لحجاج محافظة دهوك، بالإضافة إلى طائرة واحدة مخصصة لنقل حجاج إدارة زاخو المستقلة.

وأكدت الهيئة أن تفويج بقية الحجاج، بما يشمل حجاج محافظة السليمانية والمناطق الأخرى في الإقليم، سيستمر تباعاً خلال الأيام المقبلة وفقاً للجدول الزمني المعد بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني والجهات المعنية بتسهيل إجراءات الاستقبال وتأمين عودة الحجاج بسلام.