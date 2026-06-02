وفاة ثاني حاج من إقليم كوردستان في مكة المكرمة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة الرسمية للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم 2 حزيران 2026، وفاة الحاج الكوردي ياسين رجب خمو ريكاني (70 عاماً)، من سكان قضاء خبات في محافظة أربيل، في مدينة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن الحاج المتوفى أكمل مناسك الحج وأداء الفريضة، قبل أن يفارق الحياة مساء اليوم في مكة المكرمة.

كما قدمت الهيئة، باسم حكومة إقليم كوردستان ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمديرية العامة للحج والعمرة، تعازيها إلى ذوي الفقيد، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأشارت إلى أنه سيتم دفنه في مكة المكرمة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.