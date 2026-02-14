أمن أربيل يلقي القبض على عصابة سرقة خطيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية أمن أربيل (الآسايش) عن إلقاء القبض على عصابة سرقة نفذت أكثر من 50 جريمة متنوعة داخل مدينة أربيل خلال مدة زمنية لم تتجاوز الشهرين.

وذكرت مديرية أمن أربيل، اليوم السبت 14 شباط/فبراير 2026، أنها قبضت على عصابة سرقة نفذت 29 عملية سرقة في زقاق واحد فقط. وأشارت إلى أن هذه العصابة، المكونة من شخصين، كانت تتبع أسلوباً إجرامياً محدداً يتمثل في كسر زجاج السيارات وسرقة الأموال والمقتنيات الموجودة بداخلها.

وبحسب معلومات "الآسايش"، فإن المتهمين قاما منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الثاني من شهر شباط، بكسر زجاج أكثر من 40 سيارة. وما أثار استغراب القوات الأمنية والمواطنين هو قيامهما بتنفيذ 29 جريمة سرقة في زقاق واحد فقط.

وأكدت مديرية أمن أربيل أنه بعد مراقبة دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت قواتها من تحديد مكان المتهمين واعتقالهما بموجب أمر قضائي، وقد جرى تسليمهما إلى الجهات القانونية لينالا جزاءهما العادل.