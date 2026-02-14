ضبط 500 كيلوغرام من المواد المخدرة في العراق منذ بداية العام الحالي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أنه تم ضبط نصف طن من المواد المخدرة في العراق منذ مطلع العام الجاري، مع إلقاء القبض على أكثر من 1600 شخص.

وصرح زياد القيسي، مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت، 14 شباط/فبراير 2026، بأنه تم ضبط نصف طن من المواد المخدرة منذ بداية العام وحتى الآن، مشيراً إلى أن المواد المضبوطة متنوعة، كما تم اعتقال 1600 شخص بين تاجر ومتعاطٍ.

وبحسب القيسي، فقد صدرت أحكام قضائية بحق 740 شخصاً بعد حسم قضاياهم، حيث نال أكثر من 20 شخصاً حكماً بالإعدام، فيما صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 50 آخرين.

كما أضاف القيسي: "لدينا 36 نقطة تنسيق دولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الجوار ودول المنطقة".



