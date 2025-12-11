طقس العراق.. استمرار تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 11 كانون الاول 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في عموم البلاد كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم وفي الضباب أحياناً الى اقل من (1) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 10، دهوك 12، أربيل ونينوى 14، صلاح الدين 15، بغداد وديالى والأنبار 16، كربلاء المقدسة وبابل 17، واسط والديوانية 18، النجف الأشرف والمثنى 19، ذي قار 20، ميسان 21، البصرة 22".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار خفيفة فيها، وصحواً إلى غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الوسطى بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".

وأوضح، أن "الإثنين القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع تساقط امطار خفيفة بعد الظهر فيها، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".