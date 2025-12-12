إيران تطلق سراح امرأة بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت السلطات الإيرانية الجمعة، سراح امرأة حكم عليها بالإعدام شنقا لقتلها زوجها الذي تم عقد قرانها عليه وهي طفلة، في قضية أثارت قلقا دوليا بشأن معاناة النساء المحكوم عليهن بالعقوبة القصوى في الجمهورية الإسلامية.

وأكدت السلطات الإفراج عن غولي كوهكان من سجن في محافظة غلستان في شمال إيران، بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها في وقت سابق من هذا الأسبوع بموجب اتفاق مع عائلة القتيل.

وكوهكان التي تبلغ 25 عاما الآن، هي من أقلية البلوش ولا تحمل وثائق رسمية، وكان من المقرر إعدامها هذا الشهر لقتلها عام 2018 زوجها الذي وصفته منظمات حقوقية بأنه كان يعنفها مع طفلها.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النروج أن كوهكان نجت من حبل المشنقة وأطلق سراحها بعد جمع "الدية" ودفعها لعائلة زوجها القتيل.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن حيدر آسيابي، رئيس السلطة القضائية في محافظة غلستان، قوله إن كوهكان أُفرج عنها الخميس. ونشر التلفزيون صورة لها مع مسؤولين وظهرها للكاميرا.

وحض خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إيران على وقف إعدام كوهكان، قائلين إنها أُجبرت على الزواج من ابن عمها وهي في سن الثانية عشرة وأنجبت ابنهما في سن الثالثة عشرة وتعرضت هي وطفلها لعنف شديد من الزوج.

ووفقا للإحصاءات الحالية الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعدمت السلطات في الجمهورية الاسلامية أكثر من 40 امرأة هذا العام وحده.

ودينت غالبية هؤلاء النساء بقتل أزواجهن الذين كان بعضهم مسيئا أو يمت لهن بصلة قرابة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقد كثفت الجمهورية الإسلامية استخدام عقوبة الإعدام هذا العام، حيث تم شنق ما لا يقل عن 1,426 شخصا حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب منظمة حقوق الإنسان.

وقالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، "بينما نحتفل بإنقاذ حياة واحدة، لا يمكننا تجاهل المظالم المؤسسية التي كادت أن تودي بحياة غولي كوهكان".

وأضافت على منصة اكس "غولي تم بيعها وهي طفلة لتكون زوجة وتعرضت للعنف المنزلي في بلد لا يجرم فيه هذا النوع العنف بشكل كاف".

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم "للأسف، قصة غولي ليست فريدة من نوعها. ففي عام 2025 وحده، أُعدمت طفلتان على الأقل في إيران".

وحكم على غولي بالإعدام مع ابن عم زوجها الذي اتصلت به عندما كان زوجها يعنفها مع ابنها، حيث نشب شجار أسفر عن مقتل الزوج.

وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن محمد ابيل، ابن عم الضحية، "لا يزال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام".