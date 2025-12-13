إيران تصادر ناقلة نفط في خليج عمان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- صادرت إيران ناقلة نفط في خليج عمان على متنها طاقم يتكون من 18 فردا من الهند وسريلانكا وبنغلادش، وفق ما أوردت وكالة أنباء فارس مساء الجمعة.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول من محافظة هرمزغان (جنوب) "تم اعتراض ناقلة نفط تحمل ستة ملايين لتر من الديزل المهرب قبالة سواحل بحر عمان".

وأضافت "لقد عطلت السفينة جميع أنظمة الملاحة الخاصة بها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

تعلن القوات الإيرانية بانتظام عن مصادرة سفن تنقل الوقود المهرب في الخليج.

وأسعار الوقود في إيران من بين الأدنى في العالم، مما يجعل تهريبه مربحا للغاية.

وكانت إيران قد احتجزت ناقلة نفط في مياه الخليج في تشرين الثاني/نوفمبر "لحملها شحنة غير مصرح بها"، مما يستبعد احتمال أن يكون ذلك إجراء مضادا يستهدف دولة أخرى.

تأتي عملية المصادرة الجديدة في سياق جيوسياسي متوتر، بعد يومين من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وبحسب واشنطن، كانت الناقلة "سكيبر" تحمل نفطا من فنزويلا وإيران. وقد فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عام 2022 على خلفية اتهامها بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.