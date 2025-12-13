الجيش الأميركي في "تجربة أداء" للحرب.. غارات صامتة فوق ساحل فنزويلا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نفذ الجيش الأميركي طلعات جوية فوق الساحل الفنزويلي بمقاتلات وقاذفات ومسيرات استطلاع خلال الأسابيع الأخيرة.

ووسط مخاوف متزايدة من اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة والدولة اللاتينية، حشدت واشنطن أسطولاً ضخماً من السفن الحربية في منطقة الكاريبي في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، وشنت منذ سبتمبر/ أيلول ضربات استهدفت سفناً يُعتقد أنها تُهرّب مخدرات، ما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصاً.

وتصاعدت التوترات الإقليمية نتيجة هذه الضربات والحشد العسكري، إذ اتهم الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة لتغيير النظام في كراكاس.

وبحسب بيانات لموقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران، حلّلتها وكالة "فرانس برس"، حلّقت طائرتان من طراز إف/إيه-18 تابعتان لسلاح البحرية الأمريكي فوق خليج فنزويلا لأكثر من 40 دقيقة الثلاثاء، واقتربتا لمسافة تزيد قليلاً على 35 كيلومتراً من الساحل.

وكانت طائرة حربية أخرى تحلّق شمالاً عند بدء المهمة.

وفي اليوم نفسه، حلّقت طائرة استطلاع مسيّرة بعيدة المدى لعدة ساعات على امتداد مسافة تبلغ 800 كلم فوق البحر الكاريبي، وهي المرة الأولى التي يُرصد فيها إرسال إشارة من هذا النوع من الطائرات منذ ما لا يقل عن شهر.

كما حلّقت طائرة مسيّرة أخرى على ارتفاعات شاهقة في المنطقة نفسها صباح الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، سُجّلت خمس طلعات جوية لقاذفات من طراز بي-1 وبي-52 وطلعتان لطائرات طراز إف/إيه-18 على بُعد 40 كلم من الساحل الفنزويلي بين أواخر أكتوبر/ تشرين الأول وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما حلّقت طائرات أخرى غير مُدرجة في البيانات في أجواء البحر الكاريبي، فعلى سبيل المثال، أظهرت صور نشرها الجيش الأمريكي قاذفات برفقة طائرات الشبح إف-35 لم تظهر على موقع فلايت رادار 24.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بتزعم عصابة لتهريب مخدرات وقد عرضت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وصرّح الرئيس دونالد ترامب لموقع "بوليتيكو" الإثنين الماضي بأن "أيام مادورو باتت معدودة"، ولم يستبعد غزواً برياً أمريكياً لفنزويلا.

فرانس برس