الاتحاد الوطني يؤكد ضرورة وحدة الصف الكوردي لتقوية الموقف في بغداد

منذ ساعتين

أكّد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيرا، أن وحدة الصف الكوردي تمثّل شرطًا أساسيًا لتعزيز قوة الإقليم سياسيًا، محذرًا من أن غياب التفاهم الداخلي يضعف موقف الكورد في بغداد ويحدّ من قدرتهم على تحقيق أي إنجازات.

وقال بيرا، في تصريح لقناة كوردستان 24 ردًا على سؤال مراسلها هوشمند صادق، إن "عدم التوحد في كوردستان يعني الضعف في بغداد وعدم القدرة على القيام بأي خطوة مؤثرة".\

مشددًا على أن الوحدة في إقليم كوردستان لا يمكن تحقيقها ما لم تشمل كركوك والموصل والمناطق الداخلية الأخرى.

وأضاف أن عقد اجتماعات مشتركة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقية الأحزاب السياسية، والدخول في حوار صريح، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل الإقليم.

لافتًا إلى أن الكورد الموحدين قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة في بغداد، بخلاف حالة التشتت التي لا تفضي إلى نتائج.

وفي السياق ذاته، صرّح مجيد محمد أمين، مسؤول الفرع الثالث للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت 13 كانون الأول 2025، خلال مؤتمر صحفي، بوجود رغبة لدى الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

داعيًا الجميع إلى العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أمين أن هذه الرغبة "قابلة للتغيير وقد تنهار عند حدوث أي خلل"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني من شأنه إعادة تفعيل البرلمان، ومن ثم انتخاب رئيس الإقليم وتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ما يتعلق بالخلافات حول منصب وزير الداخلية، أشار محمد أمين إلى وجود "شيء من المرونة" بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن هذا الملف.