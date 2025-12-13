أمينة زكري: اتحاد نساء الجالية الكوردستانية يعمل بعيداً عن أيديولوجية الحزب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمينة زكري أن اتحاد نساء الجالية الكوردستانية يعزّز الحضور الكوردي على المستوى الدولي، مؤكدةً دعم الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتوحيد طاقات الجالية الكوردية.

وحلّت زكري، اليوم السبت، ضيفةً على نشرة أخبار على قناة كوردستان24، للحديث عن مشاركتهم في مؤتمر «اتحاد نساء جالية كوردستان» الذي عُقد في مدينة دوسلدورف.

وأوضحت عضو المكتب السياسي أن هذا الاتحاد تأسّس بمشاركة كورد الأجزاء الأربعة من كوردستان والجالية الكوردية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت زكري أن الاتحاد يعمل على أساس وطني وبعيدًا عن أي أيديولوجيا حزبية، ويسعى إلى بناء علاقات قوية مع مراكز صنع القرار في أوروبا وأمريكا من أجل التعريف بالقضية العادلة للشعب الكوردي.

وبحسب قولها، فإن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاتحاد هو الاهتمام بتربية الجيل الجديد والحفاظ على اللغة والثقافة الكورديتين خارج الوطن.

مشيرةً إلى أن نحو ألفي شاب وشابة كوردية يتلقّون تعليمهم باللغة الكوردية في الخارج.

وشدّدت في ختام حديثها على أن الاتحاد يعمل على تعزيز علاقاته مع حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتوفير دعم أكبر لهذا المشروع.