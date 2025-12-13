برزنجي: بتوصية من رئيس الوزراء قمنا بتسليم 25 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جمجمال

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم السبت 13 كانون الأول 2025، زيارة ميدانية إلى قضاء جمجمال، اطّلع خلالها عن قرب على أوضاع المرضى والمصابين جراء سيول جمجمال، وشورش وتكية.

وقال وزير الصحة في تصريح خاص لـ كوردستان24، منذ اليوم الأول لوقوع الحادث كنّا على تواصل مباشر مع المسؤولين الصحيين في جمجمال والسليمانية. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات بأمان، وقد قُدّمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، وأُجريت عمليات جراحية لعدد منهم.

وأشار سامان برزنجي إلى وجود ضغط كبير على المؤسسات الصحية في المنطقة بسبب فصل الشتاء وانتشار الأمراض الموسمية.

وأوضح أنه بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قمنا اليوم بإيصال كمية كبيرة ومهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى جمجمال العام. وتبلغ المساعدات قرابة 25 طناً، وتشمل أدوية الطوارئ، أدوية الأمراض المزمنة، مستلزمات الجراحة والمختبرات.

كما تحدث عن أن مبنى مستشفى ناحية شورش قديم ويحتاج إلى إعادة تأهيل، مؤكداً استمرار الجهود لتأمين ميزانية لشراء الأدوية في محافظة السليمانية، لضمان استمرار الدعم للمنطقة.

ويأتي ذلك في وقت شهد فيه إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية موجة أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث سيول في مركز قضاء جمجمال والمناطق المحيطة به، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، فضلاً عن تضرر أكثر من 500 منزل وعشرات الدوائر الحكومية والمدارس في المنطقة.