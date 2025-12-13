السوداني: انتهاء مهام "يونامي" يؤسس لفصل جديد من الشراكة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء للحكومة العراقية الاتحادية المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن إسدال الستار على أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لا يمثل نهاية للعلاقة مع المنظمة الدولية، بل هو تدشين لمرحلة جديدة من التعاون القائم على التنمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده السوداني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في العاصمة بغداد، على هامش المراسم الرسمية لإنهاء ولاية بعثة "يونامي".

وقال السوداني: إن "انتهاء مهمة بعثة (يونامي) لا يعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، وإنما يمثل بداية فصل جديد من التعاون، خصوصاً في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي الشامل وتقديم المشورة"، مشيراً إلى أن العلاقة مع المنظمة الدولية انتقلت اليوم "من جهود إدارة الأزمات إلى جهود التخطيط التنموي طويل الأمد".

وثمّن السوداني عالياً مسيرة البعثة الأممية منذ عام 2003، لافتاً إلى أن العراق "الذي عانى عقوداً من الدكتاتورية والحروب والإرهاب، خرج منتصراً بتضحيات أبنائه، ووصل إلى مرحلة الاعتماد على النفس بشكل كامل في تحقيق الأمن والاستقرار".

وفي الشأن السياسي الداخلي، استعرض السوداني النجاحات في ترسيخ الديمقراطية، مشيراً إلى "إجراء الانتخابات النيابية السادسة، وقبلها انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان إقليم كوردستان"، معتبراً ذلك تأكيداً على الالتزام بالدستور والقانون.

ونوه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن الانتخابات الأخيرة اتسمت بـ"التنظيم والمصداقية وجرت في أجواء حرة"، مسجلة زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة التي تجاوزت 56 بالمئة.