رئيس مجلس النواب الأمريكي: إسرائيل كانت عازمة على ضرب إيران بدعم واشنطن أو بدونه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون (من الحزب الجمهوري)، أن إسرائيل كانت قد اتخذت قراراً نهائياً بشن هجمات على إيران، سواء قدمت الولايات المتحدة الدعم لها أم لا. ووصف جونسون الهجمات المشتركة بين واشنطن وتل أبيب بأنها "خطوة دفاعية" ضرورية.

وأوضح جونسون، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع سري مع مسؤولي الاستخبارات، أن إسرائيل كانت تنظر إلى القدرات الإيرانية بوصفها "تهديداً وجودياً"، وهو ما دفعها للاستعداد لتنفيذ العمليات العسكرية بشكل منفرد إذا لزم الأمر. وأضاف أن الموقف الإسرائيلي المتشدد ألقى بظلاله على قرارات واشنطن، قائلاً: "لقد قرروا التحرك للدفاع عن أنفسهم".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت تقييماً دقيقاً للمخاطر التي قد تلحق بالقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة قبل اتخاذ قرار بدعم العملية. ودافع جونسون عن شرعية الهجوم، مؤكداً قناعته بصوابية القرار، معتبراً أن "تجاهل المعلومات الاستخباراتية المتاحة كان سيضعنا أمام تساؤلات صعبة".

في المقابل، أعرب السناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ (من الحزب الديمقراطي)، عن شكوكه تجاه المبررات الأمريكية للمشاركة في الهجوم. وصرح وارنر بأنه، وبناءً على المعلومات المتوفرة، لم يكن هناك أي تهديد مباشر يستهدف الولايات المتحدة.

وحذر وارنر من خطورة الخلط بين الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي، قائلاً: "الخطر كان يهدد إسرائيل وحدها. إذا اعتبرنا أن أي تهديد لإسرائيل يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، فإننا ندخل مرحلة غامضة ومحفوفة بالمخاطر".

كما كشف السناتور الديمقراطي عن كواليس التخطيط للعملية، مشيراً إلى أن خطط وأهداف الهجوم خضعت للتغيير والتعديل نحو أربع أو خمس مرات قبل التنفيذ، وهو ما اعتبره مؤشراً على وجود حالة من التردد أو عدم الاستقرار في تحديد الاستراتيجية العسكرية المتبعة.