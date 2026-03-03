ويتكوف يكشف كواليس "صادمة" للمفاوضات بين الولايات المتحدة وايران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف المبعوث الأمريكي الخاص للمشرق، ستيفن ويتكوف، عن كواليس "حادة" شهدتها المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإيراني، مؤكداً أن طهران أظهرت تمسكاً مطلقاً بطموحاتها النووية العسكرية.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أوضح ويتكوف أن طهران بدأت المحادثات بالإصرار على ما وصفته بـ"حقها غير القابل للتصرف" في تخصيب كامل وقودها النووي، وهو ما واجهته واشنطن برد حازم يعكس رؤية الرئيس ترامب بامتلاك الولايات المتحدة "حقاً مقابلاً في إيقاف الطموحات الإيرانية تماماً".

وأشار ويتكوف إلى أن الإدارة الأمريكية قدمت عرضاً يقضي بتوقف إيران عن التخصيب لمدة 10 سنوات مقابل تكفل واشنطن بدفع ثمن الوقود النووي لها، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض إيراني قاطع. وأضاف المبعوث الأمريكي أن هذا الرفض كشف بوضوح أن الهدف الإيراني الحقيقي هو "التخصيب لأغراض التسلح".

وفي سياق تقني خطير، كشف ويتكوف أن المفاوضين الإيرانيين أقروا صراحة بامتلاكهم 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مع إدراكهم التام بأن هذه الكمية كافية لإنتاج 11 قنبلة نووية. وحذر ويتكوف من أن تحويل هذا المخزون إلى مستوى 90% (درجة النقاء المطلوبة للسلاح النووي) لن يستغرق أكثر من أسبوع إلى 10 أيام.