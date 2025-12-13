بعد هجوم البادية.. قسد: لن نسمح بعودة "التنظيمات الإرهابية"

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قدّمت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، تعازيها إلى الجيش الأمريكي وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية مقتل جنديين أمريكيين جراء "هجوم إرهابي" استهدفهما في البادية السورية أثناء تنفيذ مهامهما في محاربة "الإرهاب".

وأدانت قسد، في بيان، الهجوم الذي وصفته بـ "الإرهابي الجبان"، مؤكدة أن قواتها، وبالتنسيق الكامل مع حلفائها في التحالف الدولي، لن تسمح "للتنظيمات الإرهابية" بإعادة تنظيم صفوفها أو تهديد أمن المنطقة والعالم مجدداً، مشددة على أن الرد سيكون "حاسماً ومباشراً" بحق الجهات المنفذة والداعمة للهجوم.

وأكدت القيادة العامة لقسد أن قواتها أثبتت قدرتها على اقتلاع جذور تنظيم داعش وتدمير بنيته العسكرية في شمال وشرق سوريا، لافتة إلى جاهزيتها الكاملة لنقل المعركة إلى أي بقعة من الجغرافيا السورية والعمل على اجتثاث الإرهاب أينما وُجد "دون تهاون أو تراجع".

وفي ختام البيان، أعربت قسد عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا ورفاقهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفيما يلي نص البيان:

تتقدم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بأحر التعازي إلى حلفائنا في الجيش الأميركي وإلى شعب الولايات المتحدة الأميركية، بفقدان جنديين من القوات الأميريكية لحياتهم إثر هجوم إرهابي جبان استهدفهم في البادية السورية أثناء تنفيذهم مهامهم في محاربة الإرهاب.



وإذ ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي"، مردفاً: "نؤكد أن قواتنا، وبالاشتراك الكامل مع حلفائنا في التحالف الدولي، لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بإعادة تنظيم صفوفها أو تهديد أمن المنطقة والعالم مجدداً، وأن الرد سيكون حاسماً ومباشراً بحق الجهات المنفذة والداعمة لها.

لقد أثبتت قوات سوريا الديمقراطية قدرتها على اقتلاع جذور تنظيم داعش وتدمير بنيته العسكرية في شمال وشرق سوريا"، مضيفاً: "ونؤكد اليوم جاهزيتنا الكاملة لنقل هذه المعركة إلى أي بقعة من الجغرافيا السورية، والعمل على اجتثاث الإرهاب أينما وُجد، دون تهاون أو تراجع.

نعرب عن تضامننا الكامل مع عائلات الضحايا ورفاقهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية

13 كانون الأول/ديسمبر 2025