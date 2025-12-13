الرئيس بارزاني يهنئ حزب كادحي كوردستان بالذكرى الأربعين لتأسيسه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، حزب كادحي كوردستان بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسه، معرباً عن أحرّ التهاني إلى قيادة الحزب وكوادره وأعضائه ومناصريه، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأشاد الرئيس بارزاني، في رسالة التهنئة، بالدور الذي اضطلع به حزب كادحي كوردستان وتضحياته خلال مختلف مراحل نضال شعب كوردستان، مؤكداً أهمية تعزيز روح التآخي والوحدة بين الأطراف الكوردستانية، والمضي قدماً في سبيل تحقيق القضية العادلة لشعب كوردستان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السكرتير المحترم وأعضاء المكتب السياسي وقيادة حزب كادحي كوردستان

بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس حزب كادحي كوردستان، أتقدم إليكم، وإلى جميع كوادر الحزب وأعضائه ومناصريه، بأحرّ التهاني، متمنياً لكم دوام النجاح والتوفيق.

وفي هذه المناسبة، نُقدّر عالياً دور حزب كادحي كوردستان وتضحياته في مختلف مراحل نضال شعب كوردستان، ونتمنى تعزيز روح التآخي والوحدة بين الأطراف الكوردستانية، والمضي قدماً في تحقيق القضية العادلة لشعب كوردستان.

مع خالص التمنيات بالنجاح

مسعود بارزاني

13 كانون الثاني 2025