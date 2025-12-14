عرض مسرحية (حلقة الأمل) في كركوك بحضور جماهيري واسع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة كركوك عرض المسرحية الفنية (حلقة الأمل)، من إخراج نژاد نجم وإنتاج فرقة مسرح هوار، بمشاركة نخبة من الممثلين المحليين، وبحضور جمهور كبير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

وقال مخرج العمل نژاد نجم، في تصريح لـ كوردستان24، إن المسرحية قُدِّمت أمام جمهور واسع، مشيرًا إلى أن حضور الدكتور فرهاد بيربال شكّل إضافة مهمة للعرض، حيث عبّر عن إعجابه الكبير بالعمل وتناول مضمونه بشكل لافت.

وأوضح نجم أن المسرحية تسلّط الضوء على قضايا العنف والتطرّف الإنساني من منظور فكري وأيديولوجي.

مبينًا أن المسرحية تحاول كشف النزعات الداخلية التي قد تدفع الإنسان إلى ممارسة الإقصاء وفرض أفكاره على الآخرين ضمن دائرة مغلقة.

وأضاف نجم أن كركوك تشهد نشاطًا ثقافيًا وفنيًا متواصلًا، لافتًا إلى أن المدينة تحتضن شهريًا عدة فعاليات مسرحية وفنية، تُقدَّم بمستوى عالٍ من الجودة والاحتراف.

ومسرحية (حلقة الأمل) من تأليف ملاك أحمد وإخراج نژاد نجم، وشارك في تمثيلها كلٌّ من هاوسر إدريس، وسلام زنگنه، وحمه شانو، وحمدي حمه أمين، ومحمد علي، وهاوجين.