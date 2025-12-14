ناحية شورش في جمجمال الأكثر تضرراً من السيول بعد موجة الأمطار الغزيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان، تشكّلت سيول في عدد من المناطق، ما تسبب بإلحاق خسائر بشرية ومادية بالأهالي.

وتُعدّ حدود قضاء جمجمال، ولا سيما ناحية شورش، من أكثر المناطق تضرراً.

وقال مراسل كوردستان24، هاوژین جمال، إن أكبر الأضرار في حدود قضاء جمجمال لحقت بمواطني ناحية شورش، ولا سيما سكان حيّ باوەییەکان.

وأضاف أن صعوبة الظروف المعيشية وحجم الخسائر دفعا عدداً من أهالي المنطقة إلى استئجار منازل في أحياء وأزقة أخرى بشكل اضطراري، إلى حين تنظيف أحيائهم من المياه والطين وعودة الأوضاع المعيشية إلى طبيعتها.

وفي هذا السياق، قال أحد سكان حيّ باوەيي في ناحية شورش لكوردستان24: أنا بيشمركة، وعندما اجتاح السيل المنطقة كنت على رأس عملي، فتدخّل أهالي الحي لإنقاذ منزلي وأطفالي وتمكّنوا من إخراجهم سالمين.

وعن الخسائر المادية التي لحقت بمنزله، أوضح: كل ما كان لدينا قد فُقد، وما نملكه الآن وفّره لنا أهل الخير. لقد أنهيت بناء هذا المنزل منذ قرابة عام، ولم أسدّد بعد أقساط بنائه، وها هو السيل قد دمّره بالكامل.

من جانبه، أشار مواطن آخر إلى أن "يوم الحادثة كان همّنا الوحيد هو إنقاذ أنفسنا، وبسبب خطورة السيول لم نتمكن من نقل أي من أثاث المنزل إلى مكان آمن. اليوم لم يبقَ لدينا شيء، لكننا نحمد الله على سلامتنا".