تحت راية الرفض.. عشائر "آل زيرج" تحتج في ذي قار ضد مصادرة أراضيها الزراعية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة ذي قار وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها عشائر "آل زيرج"، للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار حكومي يقضي بمصادرة أراضيهم الزراعية، التي يصفونها بأنها إرثهم التاريخي ومصدر رزقهم الوحيد.

ورفع المحتجون الرايات ورددوا الهتافات مطالبين الجهات الرسمية بالعدول الفوري عن هذا القرار، وإعادة النظر فيه لما يحمله من تبعات اجتماعية واقتصادية كارثية على مئات العائلات التي تعتمد على الزراعة في تلك الأراضي.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، ناشد أحد وجهاء العشائر المحتجة الرئاسات الثلاث والمرجعية الدينية وجميع القوى السياسية للتدخل وإنصافهم. واضاف حميد رشيد شيخ عشائر ال ازريج : "نناشد من خلال هذه الوقفة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء والمرجعية وجميع الشخصيات السياسية في هذا البلد العزيز، من أجل إنصافنا من الظلم والحيف الذي وقع علينا".

وتابع بالقول: "تم التجاوز على أراضينا بحجة الاستثمار، ونحن في هذه الأرض منذ مئات السنين".

وتحدث المواطن ابو انور السهلاني وهو أحد المحتجين بحرقة عن أرضه قائلاً: "هذه أرضي ورثتها عن أب وجد. يأتي المستثمر أو الدولة ليأخذوها! لقد أخذوا الكثير من الأراضي والمساحات".

وأكد المشاركون أن القرار الحكومي لم يراعِ الظروف المعيشية للعائلات الفلاحية، التي توارثت هذه المهنة أباً عن جد، وتعتبر الزراعة عصب حياتها.

وطالب القانوني ساجد يوسف، الحكومة المركزية والمحلية بوقف استغلال أراضي عشائر "آل زيرج"، مؤكداً أنها ملك لأجدادهم ولهم، وتوجد فيها عقود زراعية رسمية تثبت حقهم فيها.

وأشار المواطن خالد جواد إلى أن الدولة صادرت في السابق ثلاثة أرباع أراضي العشيرة ولم تتوقف عن توزيع المتبقي منها، مشدداً على أنهم سيدافعون عن أرضهم التي يملكونها منذ مئات السنين ولن يرضوا بتوزيعها.

واختتمت عشائر "آل زيرج" وقفتها بالتأكيد على تمسكها بأرضها وحقوقها، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن بقاءهم في أراضيهم وتمنع تهجيرهم أو فقدان ممتلكاتهم التي عاشوا عليها لعشرات السنين.



تقرير: حيدر حنون - كوردستان 24 – الناصرية