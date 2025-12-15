تواصل محادثات برلين بين زيلينسكي ومبعوثَي ترامب

منذ ساعة

أربيل (كودرستان)- بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثاته في برلين الاثنين مع مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مسعى لوضع حد للحرب المتواصلة مع روسيا.

خاض وفد زيلينسكي نقاشات استمرت أكثر من خمس ساعات الأحد مع مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

وأفاد ويتكوف لاحقا على منصة "إكس" بأنه "تم تحقيق الكثير من التقدّم وسيجتمعون مجددا صباح الغد" أي الاثنين.

وجرى الاجتماع في ظل إجراءات أمنية مشددة في مقر المستشارية في برلين حيث من المقرر بأن يستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس عشاء الاثنين مع زيلينسكي ومجموعة من القادة الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي.

من جانبه، شدد الكرملين الاثنين على أن بقاء كييف خارج حلف شمال الأطلسي يشكّل "أساسا" في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وضغط ترامب من أجل وضع حد للحرب التي اندلعت منذ نحو أربع سنوات، لكن كييف وحلفاءها في أوروبا يحاولون تجنّب تسوية تصب في مصلحة روسيا.

وما زالت التساؤلات قائمة بشأن مجموعة من القضايا من بينها التنازلات الأوكرانية عن أراض والضمانات الأمنية المستقبلية لكييف ومسألة إن كانت موسكو ستوافق على أي مقترح يعرضه الأوروبيون والأميركيون.

وكتب ميرتس على "إكس" "نريد سلاما دائما في أوكرانيا.. أمامنا أسئلة صعبة لكننا عازمون على المضي قدما".

- وقف لإطلاق النار -

ومع توجّه زيلينسكي إلى ألمانيا، أعرب عن أمله بأن تدعم واشنطن فكرة تجميد خط الجبهة بدلا من تخلي أوكرانيا عن منطقة دونباس باكملها كما تطالب موسكو.

وقال زيلينسكي للصحافيين إن "الخيار الأكثر إنصافا هو أن نبقى حيث نحن".

وأضاف أن ذلك مبرر نظرا إلى أنه "وقف لإطلاق النار.. أعرف بأن روسيا لا تنظر إلى ذلك بإيجابية وأرغب بأن يدعمنا الأميركيون في هذه المسألة".

لكن مسؤولا مطلعا على المفاوضات أكد لفرانس برس الاثنين بأن واشنطن ما زالت تضغط على أوكرانيا للتخلي عن دونباس.

في الأثناء، يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا الاتفاق على خطة بشأن تمويل أوكرانيا في السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتم بحث مقترح لاستخدام أصول روسية مجمّدة أثناء اجتماع للقادة الخميس.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحافيين صباح الاثنين "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد ويزداد الأمر صعوبة، لكننا نقوم بالعمل وما زالت لدينا بضعة أيام".

- "اعتراضات قوية جدا" -

يكثّف ترامب الضغط على أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق منذ كشف الشهر الماضي عن خطة لوضع حد للحرب قوبلت بانتقادات إذ اعتُبرت بأنها تردد مطالب موسكو.

وقال مسؤولون أوكرانيون لاحقا إنهم أرسلوا نسخة معدّلة لواشنطن. وأفاد ويتكوف بأن "مباحثات معمّقة" عُقدت الأحد لبحث هذه الخطة و"أجندات اقتصادية وغير ذلك".

وأفاد زيلينسكي الأحد بأن "الأمر الأهم هو أنه يتعيّن بأن تكون الخطة منصفة بقدر الإمكان، أولا وقبل كل شيء بالنسبة لأوكرانيا، لأن روسيا هي التي بدأت الحرب".

وفي روسيا، شكك مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إلى حد كبير بجولة المفاوضات الجارية.

وقال في رسالة مصوّرة "أعتقد بأن مساهمة الأوكرانيين والأوروبيين في هذه الوثائق هو أمر من المستبعد بأن يكون بنّاء، هذه هي المشكلة".

وأفاد أوشاكوف بأن موسكو لم تطلع على آخر الوثائق لكنه أضاف أنه "إذا جرت أي تعديلات ذات صلة، ستكون لدينا اعتراضات قوية جدا نظرا إلى أننا أوضحنا موقفنا بشكل لا لبس فيه للأميركيين".

وشدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات للصحافيين الاثنين على أن مسألة بقاء كييف خارج الناتو "تعد من بين الأساسيات وتستوجب مباحثات خاصة".

وأضاف أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة "إبلاغنا بالمبدأ الذي يجري بحثه في برلين اليوم".

وتأتي المساعي الأخيرة الرامية لوضع حد للحرب في وقت أعلنت كييف عن هجمات جديدة على أراضيها بما في ذلك ضربة بمسيرة استهدفت مستشفى نهاية الأسبوع.

AFP