الحسان وعيسى يبحثان مستجدات الاوضاع في اقليم كوردستان و العراق والمنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- التقى محمد الحسان، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اليوم الأثنين 15 كانون الأول 2025، في مقر البعثة، فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية الراهنة في العراق بعد المصادقة على نتائج الإنتخابات النيابية، فضلا عن الجهود الحالية لتشكيل الحكومة الإتحادية الجديدة، واستحقاقات القوى السياسية العراقية.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم بحث اهم المستجدات بشأن تشيكل الوزارة العاشرة في اقليم كوردستان، وانعكاسها على الوضع السياسي العام في الإقليم ومكانة الكورد في بغداد.

ومن جانبه اعرب الحسان عن شكره وتقديره لجهود ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، في حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعترض تعزيز العلاقات بين اربيل وبغداد