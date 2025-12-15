دانة غاز ونفط الهلال تتبرعان بمليوني دولار للمتضررين من السيول في جمجمال

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة دانة غاز ونفط الهلال، بالتنسيق مع حكومة الإقليم، عن تبرعها بمليوني دولار أمريكي لعوائل المتضررين من الفيضانات في منطقة جمجمال.

وأشارت شركة دانة غاز في بيان لها إلى أنه في الأيام الماضية، تعرض قضاء جمجمال لعاصفة مطرية شديدة وفيضانات، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة لسكان المنطقة والمؤسسات والأماكن التجارية، وللأسف أدى ذلك إلى فقدان عدد من المواطنين حياتهم.

وجاء في البيان أنه انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الإنسانية والوطنية، قامت كل من شركتي "دانة غاز" و"نفط الهلال"، في إطار "تحالف بيرل بتروليوم"، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة الثروات الطبيعية، باتخاذ مبادرة لتقديم دعم مالي بقيمة مليوني دولار أمريكي كدعم للعوائل المتضررة.

وأشار البيان إلى أن "دانة غاز" و"نفط الهلال" تؤكدان التزامهما بدعم ومساندة المتضررين، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات المعنية والوقوف إلى جانب سكان قضاء جمجمال لتجاوز هذه المحنة والتقليل من آثارها، حتى يتمكنوا من استعادة الأمل في حياتهم وتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الصعبة.