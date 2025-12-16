كانت متجهة لأربيل.. هبوط اضطراري لطائرة قادمة من ألمانيا في مطار السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول الإعلام في مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية "أور إير"، والتي كان من المقرر أن تتجه إلى مطار أربيل الدولي، اضطرت للهبوط في مطار السليمانية الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفاد محمد، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 كانون الأول 2025، لقناة كوردستان24، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية "أور إير" كانت قادمة من مدينة كولن الألمانية متجهة إلى مطار أربيل الدولي، اضطرت في الساعة 5:30 صباحاً إلى تغيير وجهة رحلتها والهبوط في مطار السليمانية الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مسؤول الإعلام في مطار السليمانية أن الطائرة كانت تحمل 166 راكباً.

وكان مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، أعلن اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي.

وأضاف خلال تصريح لكوردستان24: سيتم تأجيل جميع رحلات الوصول والمغادرة في المطار إلى وقت لاحق حتى تتحسن الأحوال الجوية.

هوشيار، أعلن أمس الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار أربيل الدولي.

وقال هوشيار، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن موعد استئناف الرحلات غير معروف حتى الآن.

وأشار إلى أن قرار الإيقاف جاء بسبب تغيّر الأحوال الجوية ووجود ضباب كثيف.

كما أعلنت المديرية العامة للأرصاد والزلازل في إقليم كوردستان أن الضباب الكثيف الذي يغطي مركز مدينة أربيل سيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

وأوضحت المديرية أن تأثير الضباب سيكون أشد خلال ساعات الليل، مع انخفاض مدى الرؤية إلى نحو كيلومتر واحد في بعض المناطق، وقد يقل عن 100 متر في نقاط محددة.

وبحسب بيانات المديرية، فإن مدى الرؤية حالياً في مركز أربيل يبلغ نحو 100 متر، وفي مركز محافظة دهوك حوالي 7 كيلومترات، أما في مدينة شَماك فيصل إلى نحو 100 متر.