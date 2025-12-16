عامر الفايز يترأس الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن النائب عن تحالف تصميم عامر الفايز سيترأس الجلسة الأولى للبرلمان كونه الأكبر سناً.

وقال الأمين العام لمجلس النواب صفوان الجرجري إن "الأمانة العامة سوف تشكل لجنة عليا برئاستنا وعضوية الدوائر المعنية للقيام بمهامها للاستعداد للجلسة الأولى لمجلس النواب لترديد القسم".

لافتاً الى أن "النائب عامر الفايز هو من سيترأسها الجلسة كونه الأكبر سناً"، وفق ما نقلته وكالة (واع).



وأضاف أنه "تم توجيه كتب إلى المدراء والمديريات المعنية لتهيئة جميع اللوجستيات والاستعدادات"، مشيراً الى أن "اللجنة العليا ستجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال كافة الاستعدادات".



وبين الجرجري أن "الدوائر المعنية جميعها ستكون مستعدة منها الدائرة الإعلامية والاتصالات والصوتيات والدائرة البرلمانية اضافة إلى الاستعدادات الأمنية، وسيكون هناك استعداد بأكمل وجه لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان".

واليوم الثلاثاء، أصدر رئيس جمهورية العراق الاتحادية، عبد اللطيف جمال رشيد، مرسوماً جمهورياً يقضي بدعوة مجلس النواب المنتخب في دورته السادسة للانعقاد، محدداً نهاية الشهر الجاري موعداً للجلسة الأولى.

ووفقاً للمرسوم الجمهوري رقم (54) لسنة 2025، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول 2025، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

وجاء في نص الوثيقة أن المرسوم صدر "استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب".

وأشار المرسوم إلى أن هذا القرار يُنفذ من تاريخ صدوره (اليوم 16 كانون الأول 2025)، وسينشر في الجريدة الرسمية.