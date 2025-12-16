الرئيس بارزاني يهنئ شعب كوردستان ومشجعي نادي زاخو الرياضي

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس مسعود بارزاني، الثلاثاء 16 كانون الأول 2025، اتصالاً هاتفياً مع گۆهدار شيخو، المشرف على إدارة زاخو المستقلة، عبّر خلاله عن سعادته ووجّه تهانيه إلى شعب كوردستان وأهالي زاخو وجماهير نادي زاخو الرياضي، بمناسبة فوزهم بلقب أفضل جماهير رياضية على مستوى العالم لعام 2025.

وذكر الرئيس بارزاني أن هذا اللقب مُنح لجماهير نادي زاخو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واصفاً إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، لما يحمله من دلالات إيجابية تعكس الروح الرياضية والدعم الجماهيري المميز.

وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس بارزاني دوام النجاح والتوفيق للاعبي نادي زاخو ولناديهم في الاستحقاقات المقبلة.