شيخو: حصول نادي زاخو على جائزة أفضل جمهور سيدفع الرياضة الكوردستانية إلى الأمام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المشرف على إدارة زاخو المستقلة، گوهدار شيخو، أن نيل زاخو جائزة أفضل جمهور على مستوى العالم "سيساهم في تعزيز شهرة إقليم كوردستان، وسيدفع الرياضة الكوردستانية إلى الأمام".

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "لقد استطعنا أن نثبت للعالم أجمع قدرتنا على المنافسة مع دول العالم الأخرى".

وأعرب شيخو عن خالص شكره وتقديره لأبناء الجالية الكوردستانية في أوروبا على دعمهم.

موضخاً أن زاخو أصبحت رمزاً جميلاً في إقليم كوردستان ضمن جميع المجالات، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الوزراء مسرور بارزاني لإدارة زاخو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن اليوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025، أن نادي زاخو حصل على جائزة أفضل جمهور على مستوى العالم.

وحصل جمهور نادي زاخو على أعلى نسبة تصويت على مستوى العالم بعد ترشيحه من قبل الفيفا للجائزة من قبل الفيفا لعام 2025.