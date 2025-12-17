طقس العراق.. أمطار وضباب وارتفاع في درجات الحرارة

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 17 كانون الاول 2025، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار خاصة في المنطقة الجنوبية، أما المنطقة الشمالية فيكون غائماً جزئياً يتحول الى صحو كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والضباب (2-4) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 11، دهوك 13، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة والمثنى وبابل 15، بغداد وأربيل ونينوى والأنبار وديالى وواسط والديوانية وذي قار 16، وكركوك وصلاح الدين وميسان 17".

وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية فيكون غائماً جزئياً يتحسن تدريجياً بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".

وأشار إلى، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".

وذكر، أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".