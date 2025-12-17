بريطانيا تسجّل أكثر الأعوام سطوعاً للشمس في 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- سجّلت بريطانيا رقماً قياسياً من حيث ساعات سطوع أشعة الشمس فيها عام 2025، وفق ما أعلنت الأرصاد الجوية الأربعاء.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية بأن البلاد سجلت في المتوسط 1622 ساعة من سطوع الشمس حتى 15 كانون الأول/ديسمبر، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2003 (1587 ساعة).

وساهم سطوع "استثنائي" لأشعة الشمس في الربيع أعقبه صيف تميز بفترات طويلة من السماء الصافية، في تحقيق هذا الرقم القياسي، وذلك بسبب "التأثير المتكرر للضغط الجوي المرتفع الذي قلل من الغطاء السحابي".

وبفضل هذه الفترات الطويلة من السماء الصافية، شهدت بريطانيا في العام 2025 الصيف الأكثر دفئا على الإطلاق منذ بدء التسجيلات.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية في أيلول/سبتمبر إلى أن متوسط درجة الحرارة في الصيف بلغ 16,10 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 15,76 درجة مئوية المسجّل عام 2018.

لكن الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية أكدوا الأربعاء أن "التوقعات المناخية الحالية لا تظهر أي دليل قاطع على وجود اتجاه مستقبلي في سطوع للشمس مرتبط بتغير المناخ".

وأشاروا إلى أن بريطانيا أصبحت عموما تحظى بساعات إضافية من أشعة الشمس منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقدّرت وكالة الأرصاد الجوية أن "ذلك قد يكون بسبب التباين الطبيعي، رغم أن انخفاض الهباء الجوي قد يكون عاملا" أيضاً.