الرئيس بارزاني: علم كوردستان رمزٌ مقدس يحمل أحلام وتطلعات شعبنا

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025، إلى أن علم كوردستان رمزٌ مقدس يحمل أحلام وتطلعات شعبنا.

وقال الرئيس بارزاني في تدوينة على "منصة إكس"، إن "علم كوردستان هو رمز ونموذج لانتصار شعبنا، ويحمل رسالة وأحلام وطموحات جميع الكوردستانيين، مبارك يوم العلم للكوردستانيين الأعزاء".