سفير إرمينيا يشكر الرئيس بارزاني على تعزيز التعايش ويشيد بسياسة حكومة كوردستان

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- زار رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الأربعاء الموافق 17 كانون الأول 2025، السفارة الأرمينية في بغداد، حيث كان في استقباله السفير الأرميني روبن سوغويان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين الشعبين الأرميني والكوردستاني، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تم التطرق إلى الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، ولا سيما مراحل تشكيل الحكومتين الجديدتين الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد أن الإقليم يُعد بيئة ملائمة للاستثمار من قبل الشركات الأرمينية، مشيرًا إلى أن أبواب الإقليم مفتوحة أمام جميع المستثمرين الأجانب، ولا سيما المستثمرين الأرمينيين، في مختلف القطاعات.

من جانبه، أشاد السفير الأرميني بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة إقليم كوردستان برئاسة السيد مسرور بارزاني، معربًا عن رغبته في زيارة مدينة أربيل مطلع العام الجديد، ومؤكدًا أن الدعوة مفتوحة لـ رئيس حكومة إقليم كوردستان لزيارة أرمينيا.

ونوّه سوغويان إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإقليم كوردستان قد وصل إلى مستويات متقدمة، مشيرًا إلى أن أرمينيا ستولي اهتمامًا أكبر في المرحلة المقبلة بتشجيع الشركات الأرمينية على الاستثمار في الإقليم.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير عن شكره وتقديره لدور الرئيس مسعود بارزاني في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات إقليم كوردستان، وجهوده المتواصلة في حماية حقوق تلك المكونات الأصيلة من شعب كوردستان.