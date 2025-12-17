مدينة قازان تتوّج عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام 2026

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جمهورية تتارستان، عبر رئيسها رستم ميننيخانوف على قناته في تلغرام، اختيار مدينة قازان عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام 2026.

وذكر ميننيخانوف أن القرار تم اتخاذه خلال مؤتمر وزراء الثقافة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويُمنح لقب العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي سنويًا خلال مؤتمر وزراء الثقافة التابع للمنظمة، وكان العام الماضي قد شهد تتويج مدينة سمرقند الأوزبكية بهذا اللقب.

ويهدف المؤتمر، الذي تُعقد فعالياته تحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO)، إلى "تعزيز الفهم الصحيح للإسلام والثقافة الإسلامية وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان".

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في (ICESCO) 54 دولة من أصل 57 عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي، فيما تحتفظ روسيا بوضع مراقب منذ عام 2007.

وأقيم حفل تدشين "قازان.. العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي لعام 2026" في دار استقبال وزارة الخارجية الروسية بموسكو حضور رئيس جمهورية تتارستان، رستم ميننيخانوف، ووزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، ومساعد وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومسؤولين روس ودوليين.

وقالت أمينة الحجري، المديرة العامة لإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، خلال الكلمة التي ألقتها في الحفل، إن اختيار قازان يعكس تقدير المنظمة لدورها التاريخي وإسهاماتها المميزة في الحضارة الإسلامية.

مضيفة أن المدينة تمثل نموذجًا حيًا للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات المختلفة، لتكون جسرًا يربط روسيا بالعالم الإسلامي، وفق ما نقله موقع يورونيوز.

من جانبه، أعلن رئيس تتارستان أن الافتتاح الكبير للفعاليات سيُقام ضمن "منتدى قازان"، المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي الإسلامي في مايو 2026، حيث ستستضيف المدينة مؤتمر وزراء الثقافة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب برامج ثقافية مستمرة طوال العام.