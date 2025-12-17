سفين دزيي: علم كوردستان رمز تضحية ونضال شعب كوردستان

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قدم مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، تهانيه لشعب كوردستان، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2025، بمناسبة يوم علم كوردستان، وقال: "نحن أيضاً، مثل الشعوب الأخرى، نملك رمزاً وطنياً خاصاً نفخر به، فالعلم هو رمز التضحية والنضال الدائم لشعبنا".

وعبّر سفين دزايي عن سعادته بأن هذا اليوم يُحتفل به اليوم داخل وخارج كوردستان بحماس وفرح، وقال: "نأمل أن نجتمع جميعاً تحت راية علمنا ونحافظ على وحدتنا، لكي نستطيع مواجهة تلك التحديات التي تعترض شعبنا المظلوم".

وبخصوص تاريخ تحديد هذا اليوم، أشار إلى: أن "يوم العلم تم التصويت عليه في برلمان كوردستان، لكن سابقاً كان مجرد يوم تقويمي ولم يكن له مناسبة خاصة، لذلك قررنا في قطاع التربية ألا يكون هذا اليوم يوماً عادياً فقط، بل أن يتحول إلى مناسبة واحتفال، والآن من دواعي الفخر أن هذا اليوم يُحتفل به في جميع المؤسسات الرسمية".

ويصادف اليوم السابع عشر من ديسمبر كانون الأول يوم العلم الكوردستاني، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وعلم كوردستان مكون من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي يقدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن نفسه.

والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، أما اللون الأبيض فيرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح.

ويتوسط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

في عام 1919 ، أظهر الدكتور كامران بدرخان علم كوردستان للدول الأوروبية، وفي الستينيات رفع اتحاد الطلاب الكورد في أوروبا العلم ذاته في مناسبات مختلفة.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، رُفِع العلم فوق مقرات الحزب الديمقراطي والمؤسسات الإعلامية.

وأعلنت حكومة الإقليم بموجب قرار رقم 48 تاريخ 19/6/2009، يوم السابع عشر ديسمبر كانون الأول من كل عام، يوم علم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، صار علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.