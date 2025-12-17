بمشاركة دولية ومحلية واسعة.. انطلاق معرض السليمانية للزراعة والصناعات الغذائية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في مدينة السليمانية، فعاليات المعرض الخاص بالزراعة والصناعات الغذائية، بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.

وفي تصريح لـ كوردستان 24، أوضح نوزاد غفور، رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، أن المعرض يشهد مشاركة واسعة تناهز المائة شركة ومصنع ومستثمر، قدموا من مختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى مشاركين من 10 دول أجنبية.

وأشار غفور إلى الأهمية الاقتصادية لهذا الحدث، واصفاً إياه بـ "الفرصة الهامة" للتعريف بالمنتجات المحلية، فضلاً عن كونه منصة لإطلاع أصحاب المصانع والمستثمرين المحليين على أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

وشدد رئيس الغرفة التجارية على أن استراتيجيتهم تركز على دعم وتشجيع المنتج المحلي في إقليم كوردستان بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد، معرباً عن تفاؤله بمسار تقليل الواردات لصالح زيادة ودعم الإنتاج الوطني.

واختتم غفور حديثه بالإشارة إلى أن المعرض، ورغم طابعه التخصصي الموجه أساساً للتجار وأصحاب الأعمال، إلا أن أبوابه مفتوحة أمام عامة المواطنين لزيارته والاطلاع على المعروضات، باعتبارهم المستهلك النهائي لهذه المنتجات.