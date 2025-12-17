دهوك تحتضن أول مهرجان للبطاطا في العراق وإطلاق صنفين محليين جديدين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- احتضنت محافظة دهوك أول مهرجان من نوعه للبطاطا على مستوى العراق، في خطوة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، ولا سيما في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي.

ويتميّز المهرجان بإطلاق صنفين جديدين من البطاطا يحملان اسمي «أترا» و*«يوسف»*، جرى إنتاجهما محلياً في دهوك للمرة الأولى، واعتمادهما رسمياً عام 2023 من قبل وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في إقليم كوردستان. وتشير الجهات المنظمة إلى أن أكثر من 120 طناً من هذين الصنفين باتت متوفرة حالياً في الأسواق المحلية، ويتم عرضها ضمن فعاليات المهرجان.

ويقول المهندس الزراعي أحمد تحسين، إن صنفي البطاطا الجديدين طُرحا في الأسواق خلال العام الحالي بعد استكمال إجراءات الاعتماد، موضحاً أن صنف «أترا» يُستخدم بشكل أساسي في القلي، فيما يُعد صنف «يوسف» مناسباً للغلي، ما يلبّي احتياجات مختلفة للمستهلكين وقطاع الصناعات الغذائية.

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام، حيث نُصبت قرابة 50 خيمة لعرض أنواع متعددة من منتجات البطاطا، إلى جانب أطعمة ومأكولات تُحضَّر من هذا المحصول، فضلاً عن عرض وبيع عدد من المنتجات المحلية الأخرى.

من جهته، أوضح المزارع سليم نوروز أن العمل يجري وفق آلية دعم متكاملة للمزارعين، تشمل توزيع البطاطا والبذور والمواد الكيميائية الزراعية، إضافة إلى توفير الآلات الزراعية اللازمة، على أن يقوم المزارعون بزراعة المحصول لصالح شركات التصنيع. وأشار إلى أن متطلبات التصنيع اليومية تتراوح بين 50 و70 طناً من البطاطا.

وجرى تنظيم المهرجان من قبل جامعة دهوك بالتعاون مع المديرية العامة للزراعة، وبدعم من القنصلية العامة الهولندية في أربيل، بهدف التعريف بأصناف البطاطا المحلية، واستعراض أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في زراعة هذا المحصول، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

بدوره، قال الدكتور رافائيل شليمون، مشرف المهرجان، إن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على المنتج المحلي في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهده إنتاج البطاطا في إقليم كوردستان من حيث الجودة والكمية، لافتاً إلى مشاركة شركات ومنظمات ومزارعين، إضافة إلى مهندسي زراعة وجامعات ومنظمات مجتمع مدني.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 800 مزارع يعملون في إنتاج البطاطا بمحافظة دهوك، بإنتاج سنوي يقدَّر بنحو 800 ألف طن، ما يضع المحافظة في موقع متقدم على مستوى العراق. ويرى القائمون على المهرجان أن هذا التطور كان الدافع الرئيس لإطلاق الفعالية، مع خطط لاستمرارها خلال السنوات المقبلة لتعزيز مكانة دهوك كمركز رئيسي لإنتاج البطاطا في البلاد.