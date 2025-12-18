برئاسة الرئيس بارزاني.. اللجنة المركزية للديمقراطي الكوردستاني تجتمع اليوم لبحث ملف تشكيل الحكومة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعقد اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس 18 كانون الأول 2025، اجتماعاً موسعاً في مصيف صلاح الدين (بيرمام)، بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، لمناقشة جملة من الملفات السياسية والإدارية الهامة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أوضح آري هرسين، مسؤول الفرع الرابع للحزب في السليمانية، أن جدول أعمال الاجتماع يتصدره محور مباحثات تشكيل الحكومتين (حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد)، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة وتقييم لأداء الحزب وأعماله خلال عام 2025.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه الأول للجنة المركزية للحزب عقب إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان.

ويأتي هذا الحراك الحزبي بالتزامن مع استمرار المفاوضات السياسية، حيث عقد وفدا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء الماضي (16 كانون الأول)، اجتماعاً مشتركاً للتباحث حول آليات وتفاصيل تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في إقليم كوردستان.