الداخلية العراقية تعلن ضبط 64 كيلوغراماً من المخدرات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية انها ضبطت 64 كيلوغراماً من المواد المخدرة، وذلك في عملية نوعية بواسطة مفرزة متخصصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها اليوم الخميس 18 كانون الاول 2025، انها "تواصل وبوتيرة عالية، جهودها الاستخبارية والميدانية في ملاحقة عصابات الاتجار بالمخدرات داخل البلاد وخارجها، وضمن عملياتها الأمنية الاستباقية، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية، وبعد استحصال الموافقات الأصولية، ومن خلال تنسيق أمني دولي فاعل مع الجانب الإيراني، من ضبط (64) كيلوغراماً من المواد المخدرة الخطرة وإلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود".

وأضاف البيان، ان "هذه العملية النوعية، نفذت في مدينة عبادان، بواسطة مفرزة متخصصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات، وبالتعاون الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الإيرانية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود".

وأكد بيان الداخلية العراقية، ان "العمل الأمني المشترك، القائم على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الدول الصديقة، أثبت فاعليته في توجيه ضربات موجعة لشبكات المخدرات، ومنع انتشار هذه السموم التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره"، مجدداً "التزام الوزارة بمواصلة هذا النهج لحماية المواطنين والحفاظ على السلم المجتمعي".