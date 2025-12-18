استعداداً لماراثون تشكيل الحكومة.. "الديمقراطي الكوردستاني" يسمي أعضاء وفده المفاوض إلى بغداد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن تسمية الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأعضاء وفده التفاوضي الرفيع، المكلف بإجراء الحوارات مع الكتل والأطراف السياسية العراقية في بغداد، تمهيداً للبدء بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وضم الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني شخصيات قيادية بارزة، وهم كل من:

فاضل ميراني سكرتير الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب.

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي ووزير الخارجية العراقي الحالي.

نوزاد هادي قيادي ومسؤول تنظيمات الحزب في الموصل.

أوميد صباح قيادي في الحزب.

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع قرب انطلاق الجولة الرسمية للمفاوضات بين القوى الفائزة، حيث يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بلورة رؤية مشتركة لتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة بما يضمن الاستقرار السياسي في البلاد.

ويدخل "الديمقراطي الكوردستاني" مفاوضات تشكيل الحكومة بوزن انتخابي وسياسي ثقيل، حيث تُظهر نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة حصول الحزب على ثقة أكثر من مليون ناخب عراقي.

وقد ترجمت هذه الأصوات إلى فوز الحزب بـ 27 مقعداً نيابياً مباشراً في مجلس النواب العراقي، يُضاف إليها 5 مقاعد ضمن "الكوتا" المحسوبة على قائمة الديمقراطي الكوردستاني، مما يجعله الكتلة الأكبر والأكثر تماسكاً على مستوى إقليم كوردستان والرقم الصعب في المعادلة السياسية العراقية.