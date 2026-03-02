قسد: مظلوم عبدي يُجري مباحثات مع الرئيس بارزاني ومسرور بارزاني

منذ 54 دقيقة

اربيل (كوردستان24) -نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بياناً عبر منصة "إكس"، أشار فيه إلى أن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من الرئيس مسعود بارزاني، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل حماية حقوق الشعب الكوردي.

وذكر البيان الصادر اليوم الاثنين، 2 آذار 2026، أن مظلوم عبدي أكد خلال مباحثاته المنفصلة مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، على أهمية الدعم والتنسيق المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تحدق بالمنطقة.

كما أوضح المركز الإعلامي أن الجانبين ناقشا آخر التطورات الإقليمية، وشددا على ضرورة توحيد المواقف والصفوف من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وبحسب بيان (قسد)، فقد ركز جانب آخر من المباحثات على قضية حماية حقوق الكورد والعمل على ترسيخ الاستقرار، بما يخدم مساعي السلام في المنطقة، ويحول دون وقوع أي مخاطر قد تضر بالمصالح العليا للشعب الكوردي.