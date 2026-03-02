سنتكوم تعلن مقتل 6 جنود أمريكيين في عمليات عسكرية بالمنطقة

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الاثنين 2 آذار/مارس 2026، عن حصيلة جديدة لخسائرها البشرية جراء التوترات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة مقتل ستة من جنودها.

وذكرت "سنتكوم" في بيان رسمي أن "ستة جنود أمريكيين لقوا حتفهم أثناء أداء مهامهم خلال الأنشطة والعمليات العسكرية الجارية".

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية تمكنت من العثور على جثتي جنديين واستعادتهما بعد أن كانا في عداد المفقودين، مشيراً إلى أنه "تم العثور على الجثتين في القاعدة التي استهدفتها الهجمات الإيرانية في بداية التصعيد بالمنطقة".

وشددت القيادة المركزية على أن "العمليات القتالية الكبرى لا تزال مستمرة" حتى الآن.

أما فيما يتعلق بهويات القتلى، فقد أوضحت "سنتكوم" أنه تماشياً مع البروتوكولات العسكرية المعمول بها، لن يتم الكشف عن أسماء وهويات الجنود إلا بعد مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم بشكل رسمي.