اغلاق السفارة الامريكية في الاردن

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين 2 آذار/مارس 2026، حالة الطوارئ القصوى وإخلاء كامل طواقمها من مبنى السفارة بشكل فوري.

وجاء في بيان عاجل صادر عن السفارة: "كإجراء احترازي مشدد، ومن قبيل الحيطة والحذر، غادر جميع موظفي السفارة المجمع الدبلوماسي بشكل مؤقت". وأوضح البيان أن قرار الإخلاء المفاجئ جاء بناءً على وجود تهديدات أمنية وجهت ضد السفارة، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة أو مصدر هذه التهديدات.

يتزامن هذا الإجراء مع حالة من التوتر الشديد والاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، خاصة بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد اليوم، والمتمثلة في صدامات عنيفة ومحاولات لاقتحام السفارة الأمريكية هناك، فضلاً عن التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل والجماعات المسلحة في المنطقة.

وبحسب البروتوكولات الأمنية المتبعة لدى الخارجية الأمريكية، فإنه في حال وجود تهديدات جدية تستهدف البعثات الدبلوماسية، يتم تعليق كافة الخدمات والأنشطة، ونقل الدبلوماسيين والموظفين إلى مواقع بديلة آمنة، حتى يتم تقييم الوضع والتأكد من زوال الخطر الأمني.