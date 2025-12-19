السفير الروسي يكشف عن قتلى عراقيين في أوكرانيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد السفير الروسي في بغداد البروس كوتراشيف الخميس أن مقاتلين عراقيين قتلوا وأصيبوا في الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن عددهم ليس كبيراً.

وقال في تصريح لبرنامج تلفزيوني إن "موسكو منحت عوائل القتلى العراقيين فيزا لاعتبارات إنسانية في المقابل".

وانتقد المعلومات التي تتحدّث عن "فيتو" أميركي بشأن مشاركة الفصائل بالحكومة المقبلة، قائلاً: "هل هناك انتداب أميركي على العراق؟".

استدراج العراقيين

يذكر أن السفارة العراقية في موسكو حذرت في سبتمبر (أيلول) من محاولات استدراج العراقيين للمشاركة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت السفارة في بيان: "تودّ سفارة جمهورية العراق في موسكو أن توضّح لأبناء الجالية العراقية المقيمين في روسيا الاتحادية، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل شخصٍ يَدّعي زوراً تمثيل الجالية العراقية في روسيا، هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة".

وأضافت: "السفارة تجدّد تأكيد موقف العراق الثابت بالحياد إزاء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ودعوته الدائمة إلى اعتماد الحلول السلمية وإنهاء الصراع عبر الحوار".