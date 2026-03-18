لمدة 11 يوماً.. حكومة إقليم كوردستان تعلن عطلة أعياد نوروز وعيد الفطر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة مؤسسات ودوائر الإقليم، بمناسبة حلول أعياد "نوروز" وعيد الفطر المبارك.

وذكرت الدائرة في بيان رسمي، أنه استناداً إلى التقويم الرسمي لحكومة الإقليم، تبدأ العطلة اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 19 آذار 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 29 آذار 2026، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في كافة الدوائر يوم الاثنين الذي يليه.

وأوضح البيان أن قرار التعطيل يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، باستثناء الدوائر والمؤسسات الخدمية التي يتطلب طبيعة عملها الاستمرار؛ حيث سيتم تنظيم الدوام فيها وفق نظام (الخفارات) والمناوبة لضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين دون انقطاع خلال فترة الأعياد.

وفيما يأتي بيان دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان:

"بمناسبة حلول أعياد رمضان ونوروز، ووفقاً للتقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، تقرر أن تكون عطلة رسمية في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية في الإقليم، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس (19 آذار 2026) وحتى يوم الأحد (29 آذار 2026).

وفي الوقت ذاته، يستمر الدوام في الدوائر الخدمية بنظام (الخفارات) المناوبة لضمان استمرار تقديم الخدمات."

دائرة الإعلام والمعلومات

18 آذار 2026