مظلوم عبدي: تظاهرات الكورد في المهجر لعبت دوراً كبيراً في وقف الهجمات

منذ 21 دقيقة

اربیل (كوردستان24) - وجّه مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأحد 15 شباط/فبراير، رسالة شكر وامتنان إلى أبناء الجالية الكوردية في المهجر، واصفاً دورهم في حماية المكتسبات ووقف الهجمات بأنه دور "مهم وتاريخي".

وأكد القائد العام لـ "قسد" أن التظاهرات والمواقف الدولية التي اتخذها الكورد في مختلف دول العالم، شكلت ضغطاً كبيراً وكان لها دور أساسي في كبح الهجمات والمخططات التي كانت تستهدف المنطقة.

وفي رسالته، أعرب مظلوم عبدي عن تقديره العميق للكورد في الخارج قائلاً: "نشكر الكورد في المهجر على دعمهم المستمر؛ لقد كان لتظاهراتكم ومواقفكم الوطنية دور حاسم وكبير في صد الهجمات والاعتداءات التي كانت تطال منطقتنا".

كما أشار القائد العام لـ "قسد" إلى أن صدى صوت الكورد في مراكز صنع القرار العالمية بات سنداً قوياً لقواتهم، مشدداً على أن وحدة الشعب الكوردي في الداخل والخارج ستظل دائماً سداً منيعاً أمام تنفيذ المخططات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.