الاتحاد الأوروبي يطالب ودول الخليج العربية إيران بوقف هجماتها التي تهدد "الأمن العالمي"

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -طالبت دول الاتحاد الأوروبي ودول خليجية في بيان مشترك الخميس إيران بأن توقف "هجماتها غير المبررة" في الشرق الأوسط والتي تهدد الأمن العالمي.

وجاء في البيان "دان الوزراء بشدة الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، ودعوا إيران إلى وقف هجماتها فورا".

ونُشر هذا النص عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو جمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت وعُمان والبحرين.



المصدر: الوکالات