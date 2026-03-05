دوي انفجارات في أبوظبي والإمارات تعلن التصدي لتهديد صاروخي

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -سُمعت في أبوظبي الخميس أصوات انفجارات عنيفة بحسب ما أفاد سكان، وقالت السلطات إن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لتهديد صاروخي، وذلك في اليوم السادس من الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان نشرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على منصة أكس "الآن، تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية".

وتحدث سكان في أبوظبي عن سماع دوي انفجارات عنيفة.





المصدر: فرانس برس