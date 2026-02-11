جوني أولشيفسكي لـ (كوردستان 24): نراقب أداء الحكومة السورية الجديدة بدقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرح عضو الكونغرس الأمريكي، جوني أولشيفسكي، بأن مجلس النواب يراقب التطورات في سوريا عن كثب وبشكل مستمر، مؤكداً أنهم لن يتجاهلوا الوضع القائم بأي شكل من الأشكال. وأشار إلى أنهم على تواصل دائم مع الإدارة الأمريكية لضمان قيام الحكومة السورية المؤقتة بإدارة البلاد بأسلوب صحيح.

وفي تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، قال أولشيفسكي: "نبذل في مجلس النواب كل الجهود الممكنة لدعم التغييرات التي طالما طالبت بها واشنطن منذ فترة طويلة، والهدف الأساسي من جلسات الاستماع التي نعقدها هو مراقبة مستوى التقدم المحرز في سوريا".

وأعرب عضو مجلس النواب عن قلقه تجاه تجاهل بعض القضايا الحساسة، قائلاً: "لقد سلطتُ الضوء على ملفات جرى إهمالها في البرامج المطروحة، لاسيما حقوق المرأة ومكانتها. ورغم أننا لا نزال نأمل في تحقيق إصلاحات وحماية الشعب السوري، إلا أن لدينا مخاوف جدية في هذا الصدد".

كما أكد أولشيفسكي استمرار الضغوط لتحقيق التغييرات الضرورية في المرحلة الراهنة، مضيفاً: "أنا وزملائي في لجنة الشؤون الخارجية في نقاشات مستمرة مع الأطراف المعنية، ولن نغض الطرف عن حجم الهواجس والقلق داخل سوريا".

واختتم عضو الكونغرس تصريحه بالتشديد على ضرورة أن تولي الحكومة الأمريكية اهتماماً كاملاً للأزمات السورية، قائلاً: "نريد من النظام الجديد الذي تشكل في سوريا أن يحكم بطريقة تكون مقبولة لدينا ولدى المجتمع الدولي".