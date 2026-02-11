أمير قطر وترامب يبحثان في "خفض التصعيد" في الخليج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال بينهما، وفق الديوان الأميري، في "خفض التصعيد" الذي تشهده منطقة الخليج وتعزيز "الأمن" فيها بعد تهديد واشنطن بعمل عسكري يستهدف إيران.

وأوضح الديوان أن أمير قطر والرئيس الأميركي تبادلا "وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".

وأضاف البيان أن الشيخ تميم وترامب ناقشا "دعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية".

واستأنفت الولايات المتحدة وإيران الجمعة المحادثات غير المباشرة بينهما في سلطنة عمان، بعد انتشار مجموعة قطع بحرية أميركية من أبرزها حاملة طائرات في مياه الشرق الأوسط في أعقاب قمع سلطات طهران الاحتجاجات الأخيرة.

