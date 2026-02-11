طهران: مفاوضاتنا مع واشنطن تقتصر على الملف النووي ولا تشمل قضايا أخرى

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن موقف بلاده الأحدث بشأن احتمالات التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن أي حوار بين الطرفين سيظل محصوراً في إطار "الملف النووي".

وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للحوار، لكنه شدد على أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي لن تتطرق إلى أي موضوعات خارج نطاق البرنامج النووي، قائلاً: "مفاوضاتنا مع أمريكا تقتصر فقط على البرنامج النووي والملفات المرتبطة به".

وحول طبيعة العلاقات الراهنة بين طهران وواشنطن، أقر المتحدث باسم الخارجية بوجود عقبات كبيرة تعترض العملية الدبلوماسية، مشيراً إلى وجود "عدم ثقة تاريخي" بين البلدين، وهو ما يفرض الحذر الشديد في اتخاذ أي خطوات دبلوماسية مستقبلاً.

وفي سياق متصل، كشف بقائي عن إحدى النقاط الجوهرية في المفاوضات، مؤكداً استعداد إيران لمناقشة "مستويات تخصيب اليورانيوم"، معتبراً ذلك محاولة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تضمن حماية المصالح الوطنية الإيرانية.