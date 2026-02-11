سومو تتجه نحو التجارة النفطيَّة العالميَّة

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تسعى شركة تسويق النفط (سومو) إلى الانتقال من نموذج البيع التقليديِّ عبر الموانئ إلى دخول أسواق النفط العالميَّة بشكلٍ مباشرٍ، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الإيرادات واغتنام الفرص في أسواقٍ متقلّبةٍ.

وأوضح المدير العامُّ للشركة، علي نزار الشطري، للجريدة الرسمية، أنَّ الشركة تعمل على تأسيس شراكاتٍ مع شركاتٍ نفطيَّةٍ عالميَّةٍ رصينة، آخرها المفاوضات مع (إكسون موبيل)، لبناء ذراعٍ تجاريَّةٍ قادرةٍ على التعامل مع متغيّرات السوق الدوليَّة.

لكنّ خبراء نفطيين حذروا من مخاطر هذه الخطوة، مشيرين إلى أنَّ نجاح التجربة يعتمد على إدارةٍ مدروسةٍ وفصل القرار التجاريِّ عن التدخّلات السياسيَّة.