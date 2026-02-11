وزارة التجارة في كوردستان تشدد الرقابة على الأسواق وتسيّر فرق جوالة خلال شهر رمضان

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، سروار كمال هواري، اليوم الأربعاء 11 شباط 2026، عن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على الأسواق المحلية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بهدف السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار.

وأكد هواري في تصريح صحفي، أن الوزارة ستنشر العشرات من الفرق الجوالة في جميع مدن الإقليم، حيث ستتولى هذه الفرق مهام مراقبة الأسواق بدقة، ومتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح وكيل الوزارة أن عمل الفرق الرقابية لن يقتصر على ساعات النهار فقط، بل ستستمر جولاتها الميدانية حتى وقت "السحور" لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من أي استغلال.

وفي ختام تصريحه، دعا هواري المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قانونية أو تلاعب بالأسعار يتم رصده، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.